Школы Югры намерены перейти на дистанционное обучение в период сильных морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Школьники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будут получать знания в дистанционном формате во время сильных морозов. Для этого используют накопленный во время пандемии коронавируса опыт, так онлайн-занятия будут записываться и храниться несколько суток для повторного просмотра, сообщила в среду ТАСС начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая.

"В Югре во время сильных морозов для школьников объявляются актированные дни. В этом учебном году будет задействован опыт, полученный во время действия режима самоизоляции. Образовательный процесс будет продолжаться в этот период в дистанционном формате", - сказала Цулая.

По ее словам, проблем с получением знаний даже у школьников младших классов при дистанционном обучении возникнуть не должно. Чтобы дети точно усвоили урок, запись онлайн-занятий будет доступна несколько дней.

"У нас созданы все системы сопровождения. Например, ученик смотрит в режиме онлайн уроки, потом выполняет домашние задания. Запись урока будет храниться на сервере школы от трех до пяти дней в зависимости от мощности оборудования. Это позволит ребенку и его родителям при необходимости вернуться и посмотреть занятие позже", - уточнила она.

В настоящее время школы в регионе работают в обычном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. Переход на дистанционное обучение возможен при выявлении случаев коронавирусной инфекции, а также же по заявлению родителей учеников.