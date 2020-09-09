Программа фестиваля "Петрушка Великий" на Урале ориентирована в этом году на молодежь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Программа X Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий", который пройдет с 10 по 14 сентября в Екатеринбурге, будет в этом году в большей степени ориентирована не на детей, а на молодежь и взрослых. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников.

Ранее ТАСС сообщил, что фестиваль соберет 160 участников из России, Германии и Франции. Они представят спектакли на тему "Театр кукол: связь времен".

"В этом году может быть больше уклон на молодежь и взрослую аудиторию - из 15 спектаклей для детей только пять", - сказал Стражников, отмечая особенности фестиваля в 2020 году.

Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова отметила, что спектакли, представленные на фестивале, дают возможность задуматься о самых различных вещах. "Человек может увидеть мир в уменьшенном масштабе, подумать о неких важных для нас ценностях", - прокомментировала она.

Стражников рассказал, что ранее программа фестиваля формировалась из 50% спектаклей российских театров и 50% - зарубежных. В этом году в связи с пандемией участие примут лишь два иностранных театра - из Германии и Франции, они покажут спектакли в онлайн-режиме. "Зато Россия представлена <…> от Петрозаводска до Красноярска - спектр очень широкий у нас", - добавил он.

Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий" проходит в Екатеринбурге с 2002 года. За все это время в нем приняли участие более ста коллективов с пяти континентов мира. Среди членов жюри - мастера-кукольники и ведущие театральные критики. В этом году фестиваль пройдет на площадках в "Колизее", ТЮЗ, "Синара Центре" и в Свердловском театре музыкальной комедии.