Суд удовлетворил иск Росздравнадзора о нарушениях при производстве аппаратов ИВЛ на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области о привлечении Уральского приборостроительного завода (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") к административной ответственности из-за выявленных нарушений лицензионных требований при производстве медицинский изделий. Об этом сообщается в электронной картотеке суда.

В исковом заявлении уточняется, что речь идет о привлечении завода к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)").

Ранее в ответ на запрос ТАСС территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области сообщал, что в отношении Уральского приборостроительного завода проведена проверка, в результате которой выявлены нарушения лицензионных требований при производстве и техническом обслуживании медицинской техники и обязательных требований в сфере обращения медицинских изделий. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении.

22 июля сообщалось, что Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. 13 мая пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство приостановило обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары. Проведенная специалистами Росздравнадзора проверка аппаратов ИВЛ "Авента-М" Уральского приборостроительного завода (входит в АО "КРЭТ" в составе госкорпорации "Ростех") выявила нарушения их работы. Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.