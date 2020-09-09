В Сургуте создадут центр биомедицинских технологий

ТАСС, 9 сентября. Научно-технологический центр биомедицинских технологий создадут в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) для развития технологической основы новой медицины, нацеленной на повышение качества жизни населения. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Создание центра позволит Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре встроиться в большую национальную программу развития биотехнологий, в том числе геномных. Одна из основных целей этой программы - создание технологической основы для новой медицины, нацеленной на повышение качества жизни населения страны. Важно отметить, что центр заручился поддержкой со стороны как партнеров, среди которых Курчатовский институт, так и со стороны министерства", - цитирует Фалькова пресс-служба Минобрнауки.

Научно-технологический центр, который расположится в Сургуте, - инфраструктурный проект, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Как пояснили в пресс-службе, центр должен будет объединить усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины и инженеров.

В состав центра войдут следующие лаборатории: молекулярно-генетических методов исследования, клеточных технологий, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии и лаборатория биоинформатики. Основополагающим звеном в инфраструктуре центра станет биобанк. Кроме того, на его территории планируется размещение технопарка, научно-производственных подразделений компаний, жилых, социальных и других инфраструктурных объектов.

В министерстве добавили, что основным исполнителем проекта является Фонд научно-технологического развития Югры. Также ведутся переговоры с российскими научными организациями, которые могут выступить в качестве партнеров.