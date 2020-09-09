В Екатеринбурге появился маршрут по арт-работам фестиваля Stenograffia

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Маршрут по работам фестиваля Stenograffia появился в центре Екатеринбурга. Фиолетовая линия протяженностью 9 км объединяет 29 объектов уличного искусства, сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.

"В Екатеринбурге появился новый городской маршрут, фиолетовая линия, объединяющая работы фестиваля Stenograffia. Теперь каждый желающий может самостоятельно устроить себе экскурсию по уличному искусству, сфотографироваться на фоне арт-объектов, прочитать про них информацию с помощью QR-кода и узнать о городе что-то новое", - говорится в сообщении.

Street art line - совместный проект команды фестиваля и "Яндекс.Карт". Отмечается, что маршрут объединяет 29 объектов уличного искусства, которые были созданы на фестивале Stenograffia за разные годы его проведения. "Создавалась линия горячим и холодным пластиком в течение трех недель. Ее протяженность составила около 9 км, прогулка по линии составит 2,5 часа, начать путешествие можно с любого места, так как линия закольцована", - рассказали в пресс-службе.

Каждый арт-объект на маршруте обозначен табличкой с информацией, а на асфальте и плитке размещены QR-коды, перейдя по которым можно узнать о художнике и идее работы. Маршрут пополнится в будущем новыми арт-объектами фестиваля следующих лет.

"Фиолетовая линия стала уникальным проектом как для Екатеринбурга, так и для всей страны. В России больше нет линий, которые бы могли провести человека по значимым объектам уличного искусства", - добавили в пресс-службе, отметив, что маршрут также появился и в "Яндекс.Картах" в качестве подборки "Где смотреть уличное искусство".

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации проектов молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".