Один человек погиб при пожаре в жилой многоэтажке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в среду днем в многоквартирном доме в поселке Мелькомбината на территории Челябинска. В результате происшествия один человек погиб, еще один госпитализирован с 80% ожогов тела, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"В результате пожара погиб взрослый. Травмирован еще один человек, он получил термический ожог 80% тела. Он был госпитализирован в ГКБ № 6 Челябинска", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-центра, возгорание возникло в среду днем на крыше одного из высотных домов в поселке Мелькомбината. По предварительным данным, происходило горение кровли на площади порядка 10-15 кв. метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили его и ликвидировали возгорание в течение 20 минут.

В ГУ МЧС отметили, что на кровле были обнаружены два газовых баллона. Силами сотрудников они были эвакуированы из зоны горения. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных огню не удалось распространиться на большую площадь.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области журналистам сообщили, что, по предварительным данным, возгорание произошло, когда двое рабочих проводили ремонтные кровельные работы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.