Новое предприятие по переработке руд в Свердловской области обеспечит работой 250 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая обогатительная фабрика по переработке полиметаллических руд появится в Краснотурьинске Свердловской области. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, губернатор Евгений Куйвашев в среду принял участие в закладке нового производства.

"Губернатор Евгений Куйвашев 9 сентября в Краснотурьинске дал старт строительству обогатительной фабрики ООО "Краснотурьинск-Полиметалл" - предприятия, которое будет перерабатывать полиметаллические руды. Новая фабрика позволит создать 250 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, приведенным в сообщении, строительство новой фабрики - важный шаг в развитии уральского горно-металлургического комплекса. "Это пример эффективного партнерства власти и бизнеса, направленного на оздоровление экономики моногородов. Это новые рабочие места, дополнительные доходы и налоговые отчисления, ощутимый вклад в повышение качества жизни людей", - сказал он.

В департаменте уточняют, что планируемая мощность фабрики - 450 тыс. тонн руды в год. По словам директора уральского филиала АО "Полиметалл УК" Андрея Новикова, приведенным в сообщении, на предприятии применяются современные технологии и оборудование, позволяющие эффективно осваивать недра, а также минимизировать воздействие на окружающую среду. Производство обеспечено сырьем на годы вперед за счет добычи из открытых и разведанных месторождений полиметаллических руд в Краснотурьинске, Карпинске и Ивделе.

Город Краснотурьинск - современный индустриальный центр, центр Северного Управленческого округа Свердловской области в 426 километрах от Екатеринбурга.