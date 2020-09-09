Свердловская область начала второй этап исследований иммунитета к коронавирусной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Свердловская область приступила ко второму этапу исследований по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что управление ведомства провело исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди жителей Свердловской области, в нем приняли участие более 3 тыс. волонтеров различных возрастных групп. Исследования показали, что иммунитет к вирусу имеется у 12,4% из них.

"В регионе стартовал второй этап исследования по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, в котором примут участие те же самые волонтеры, что и в первом этапе - более 3 тыс. человек из восьми городов Свердловской области (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Первоуральска, Серова, Березовского). Данное проспективное исследование будет проведено в несколько этапов и позволит оценить наличие и устойчивость иммунитета у населения Свердловской области", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в июне начали масштабное сероэпидемиологическое исследование населения РФ к новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 26 401 случай коронавирусной инфекции, из них 20 480 человек уже выздоровели, 495 - умерли. Сейчас состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 - на аппаратах ИВЛ.