Новый модульный госпиталь построят на Урале до конца сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новый модульный госпиталь для пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией построят в городе Краснотурьинск Свердловской области до конца сентября. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил в среду в своем Instagram.

"В Краснотурьинске до конца сентября при поддержке "Русала" будет закончено строительство нового модульного госпиталя с возможностью расширения палатных отделений от 30 до 60 и до 90 коек", - написал он.

Куйвашев уточнил, что там будут размещаться пациенты с пневмониями, а также с коронавирусной инфекцией и с подозрениями на нее. В составе корпуса также предусмотрена экспресс-лаборатория.

По информации оперштаба региона на 9 сентября, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 401, выздоровели 20 480 пациентов, 495 человек умерли.

Краснотурьинск - город областного подчинения в Свердловской области. Административный центр городского округа Краснотурьинск и Северного управленческого округа. Находится в 426 километрах от Екатеринбурга. Население округа около 60 тыс. человек.