Центр подготовки специалистов в нефтегазовой отрасли откроют в Югре в 2023 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли откроется в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) в 2023 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Соглашение о сотрудничестве по созданию образовательного центра в городе Когалыме между Министерством науки и высшего образования РФ, ПАО "Лукойл", правительствами Югры и Пермского края подписано сегодня. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заложил первый символический камень будущего образовательного центра в ходе рабочего визит в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (г. Когалым)", - говорится в сообщении.

Новый образовательный центр будет построен в Когалыме к 2023 году на территории площадью более 22 тыс. кв. метров, он объединит образовательную, научно-прикладную и производственную деятельность для подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли. Так, студенты получат возможность закрепления полученных знаний в производственных условиях. Образовательный центр будет вести подготовку по специальностям нефтегазовая техника и технологии, прикладная геология, нефтегазовое дело, технологические машины и оборудование.

Реализацию основных профессиональных образовательных программ по государственному образовательному стандарту будет обеспечивать филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). А реализация практико-ориентированного обучения будет проходить на производственных площадках группы "Лукойл". Первый набор студентов, уточняют в пресс-службе, прошел уже в этом году.

"Одной из главных задач Минобрнауки России является создание возможностей для самореализации и развития талантов, чтобы в каждом регионе нашей страны можно было получить качественное высшее образование и стать востребованным специалистом. Вместе с тем, мы должны понимать, что реализация этого требует целого комплекса мер. Особо важна при этом эффективность работы связки вуз - регион - компания и учет интересов каждой из сторон", - цитируют в пресс-службе главу Минобрнауки России.