В Кургане в 2021 году начнут строительство поликлиники и блока онкологического диспансера

ТАСС, 9 сентября. Проекты поликлиники в Заозерном районе Кургана и хирургического блока для Курганского областного онкологического диспансера прошли госэкспертизу, их строительство запланировано начать в 2021 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Проект новой детской поликлиники, которую с нетерпением ждут юные жители Заозерного и их родители, прошел государственную экспертизу, под здание выделен земельный участок в 7-м микрорайоне. Учитывая, что в Заозерном живут более 17 тыс. детей и современное лечебное учреждение здесь очень нужно, строительство планируют начать уже в следующем году. Правительство региона продолжает работать с правительством РФ и по строительству хирургического блока для Курганского областного онкологического диспансера, проект также прошел госэкспертизу, поданы документы для участия в федеральной адресной инвестиционной программе на условиях софинансирования из областного бюджета. Здание также планируют начать строить в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для онкодиспансера также дополнительно выделят деньги на ремонт действующих корпусов. "По предварительным подсчетам, на приведение их в порядок потребуется около 40 млн рублей", - пояснили в пресс-службе. Также ранее ТАСС сообщал, что в учреждении проводится обновление медоборудования на более современное.

Помимо этого региональные власти хотят привлечь финансирование на строительство в Кургане здания взрослой поликлиники для Курганской областной клинической больницы.

Ранее местные власти сообщали о необходимости модернизации объектов здравоохранения региона. Побывав в одной из больниц Кургана во время рабочей поездки в феврале, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию в ней плачевной, а позже дал ряд поручений по поддержке здравоохранения Кургана.