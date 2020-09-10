Схимонах Сергий вновь не придет на суд, где рассмотрят вопрос его отлучения от церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Схимонах Сергий (Романов), который захватил и удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, из-за продолжающегося недомогания вновь не явится на заседание суда 10 сентября, где будет рассматриваться вопрос отлучения его от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Соответствующий ответ Романова опубликован в четверг его представителем Всеволодом Могучевым на странице во "ВКонтакте".

Схимонах не явился в суд 7 сентября, в связи с чем заседание уже дважды переносили - сначала на 9, а затем на 10 сентября. В среду церковный суд разрешил Сергию пригласить на заседание свидетелей, о чем он просил ранее. Как уточнил ранее председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей Николай Малета, свидетели со стороны схимонаха Сергия смогут прийти на заседание в случае, если схимонах явится в суд.

"Продолжающееся недомогание и сердечная боль, спровоцированная новостью о поругании таинства евхаристии санитарными инструкциями, не позволяет мне лично сегодня присутствовать на заседании", - написал Романов в своем обращении.

Также в обращении схимонах попросил заблаговременно пригласить в суд его пятерых свидетелей. Если он не явится и на третье заседание, оно может стать последним, и решение по делу будет принято без участия схимонаха.

Ранее, когда рассматривался вопрос лишения Романова священнического сана, схимонах явился только на одно заседание церковного суда из трех, но и на нем не стал давать пояснений. После этого он также проигнорировал заседания судов по административным правонарушениям в его проповедях.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".