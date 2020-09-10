В Курганской области разыскивают 89-летнюю пенсионерку, ушедшую за грибами

ТАСС, 10 сентября. МЧС, волонтеры и представители службы спасения и защиты населения в ЧС Курганской области ведут поиски 89-летней пенсионерки, которая 8 сентября ушла в лес за грибами в Щучанском районе и пропала. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Женщина 1931 года рождения ушла в лес за грибами в районе станции Пивкино Щучанского района и не вернулась. <...> К поиску были привлечены сотрудники пожарно-спасательной части № 43, полиции, лесники, представители администрации района и волонтеры из числа местного населения, включая старосту станции. Всего в поисковой операции было задействовано 39 человек и 8 единиц техники. <...> Поиски продолжаются, произведено усиление группировки специалистами службы спасения и защиты населения в ЧС Курганской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пропаже поступило в МЧС 9 сентября. Средств связи пропавшая при себе не имеет.