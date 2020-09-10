Полиция в Челябинске организовала проверку по факту избиения координатора штаба Навального

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске устанавливают обстоятельства избиения Алексея Барабошкина, координатора городского штаба Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В органы полиции из медучреждения сообщили о поступлении гражданина. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 10 сентября представители штаба на своей странице в Twitter сообщили, что на Барабошкина напали неизвестные. Деньги и телефон они не взяли. Из травмпункта пострадавшего отвезли в ОКБ № 3 с подозрением на перелом костей свода черепа.