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Полиция в Челябинске организовала проверку по факту избиения координатора штаба Навального

Представители штаба ранее сообщили, что на Алексея Барабошкина напали неизвестные, деньги и телефон они не взяли

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске устанавливают обстоятельства избиения Алексея Барабошкина, координатора городского штаба Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В органы полиции из медучреждения сообщили о поступлении гражданина. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В ночь на 10 сентября представители штаба на своей странице в Twitter сообщили, что на Барабошкина напали неизвестные. Деньги и телефон они не взяли. Из травмпункта пострадавшего отвезли в ОКБ № 3 с подозрением на перелом костей свода черепа.

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