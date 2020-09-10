Четыре класса в Челябинской области перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция за прошедшие сутки выявлена у двух школьников в Челябинской области, четыре класса предписано закрыть. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой областного Минздрава.

"На утро 10 сентября в регионе подтверждено 15 148 случаев заражения коронавирусом (плюс 76 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники - два). <...> Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям коронавируса, - четыре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Министерства образования и науки ТАСС сообщили, что за учениками закрытых классов наблюдают медики. Для них организованы занятия с использованием современных электронных технологий.