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Пандемия COVID-19

В Свердловской области зафиксировали суточный максимум смертельных исходов от коронавируса

Зарегистрировано 14 случаев смерти
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Число умерших от коронавируса за минувшие сутки в Свердловской области составило 14 человек, это самый большой показатель в регионе с начала пандемии, сообщили в региональном оперштабе.

"Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 509", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июля - 13 смертельных случаев за сутки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 527, из них 126 за последние сутки.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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