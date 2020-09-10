В Свердловской области зафиксировали суточный максимум смертельных исходов от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Число умерших от коронавируса за минувшие сутки в Свердловской области составило 14 человек, это самый большой показатель в регионе с начала пандемии, сообщили в региональном оперштабе.

"Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 509", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум был зафиксирован 30 июля - 13 смертельных случаев за сутки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 527, из них 126 за последние сутки.