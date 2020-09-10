Доходы бюджета Свердловской области снизились на 13 млрд рублей из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Свердловской области по состоянию на 1 сентября снизилась почти на 13 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 135,7 млрд руб., сообщается на сайте полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).

"Губернатор рассказал о потерях доходной части бюджета, связанных с введением ограничительных мер в целях противодействия COVID-19. По состоянию на 1 сентября поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составили 135,7 млрд рублей, что ниже на 12,9 млрд рублей, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении по итогам встречи полпреда в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По информации на сайте полпредства, губернатор сообщил о подготовке к принятию бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, где, несмотря на существенное снижение доходов, главным ориентиром станет реализация национальных проектов. Полномочный представитель обратил внимание губернатора на необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение доходного потенциала области, а также на своевременность финансирования мероприятий по национальным проектам.

В соответствии с принятыми 21 апреля поправками к закону об областном бюджете доходы бюджета в 2020 году должны составить 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год в соответствии с поправками должны составить 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022 - 294,9 млрд рублей.