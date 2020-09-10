Улице в Нижнем Тагиле присвоили имя создателя танка Т-90 Владимира Поткина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Одной из улиц Дзержинского района Нижнего Тагила присвоено имя Владимира Поткина - легендарного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (ОАО "УКБТМ" в составе концерна "УВЗ" входит в "Ростех"), создателя основного боевого танка российской армии Т-90, сообщила в четверг пресс-служба "Уралвагонзавода".

"Присвоение имени Поткина улице инициировано "Уралвагонзаводом" и поддержано главой Нижнего Тагила. Решение о переименовании принято в год 100-летия отечественного танкостроения как дань уважения Владимиру Ивановичу и всем тагильским танкостроителям", - говорится в сообщении.

Владимир Поткин возглавлял УКБТМ с 1987 по 1999 год. Под его руководством создан и поставлен на производство танк Т-90 и его модификации Т-90К и Т-90С, а также серия инженерных машин, в том числе машины разграждения и разминирования. Одновременно с Т-90 под руководством Владимира Поткина на "Уралвагонзаводе" были разработаны и внедрены в производство абсолютно новые виды гражданской продукции - мини-погрузчики и экскаваторы.

"13 мая 1999 года, после тяжелейшей подготовки к индийским испытаниям трех танков Т-90С Владимир Иванович за своим рабочим столом скончался от сердечного приступа. А испытания и последующий за ними "индийский контракт" стали судьбоносными не только для "Уралвагонзавода", но для и всей танковой отрасли России. Их результатом стало сотрудничество с Индией в части поставок и лицензионного обслуживания, которое продолжается и по сей день. А в честь своего создателя "летающий" танк Т-90С носит неофициальное имя - "Владимир", - добавили в пресс-службе.

Владимир Поткин - автор 13 свидетельств и 4 патентов на изобретения. Посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.