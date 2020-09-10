На Ямале у 26 школьников выявили коронавирус

ТАСС, 10 сентября. Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 26 школьников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ходе обследования детей с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Каждого ребенка, обратившегося за медпомощью, в обязательном порядке обследовали на наличие коронавирусной инфекции. В результате у 26 школьников врачи диагностировали COVID-19. <…> В настоящее время все дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников, все чувствуют себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой и бессимптомной формах. <…> Школьные классы, в которых были выявлены учащиеся с COVID-19, переходят на дистанционное обучение на период карантина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что случаи выявлены в городах Лабытнанги, Новый Уренгой и в Пуровском районе. Все контактировавшие с заболевшими находятся на самоизоляции и наблюдаются врачами. По оценке департамента образования ЯНАО, приведенной в сообщении, возможность распространения инфекции минимальна, так как в школах с первого дня обучения соблюдаются строгие меры безопасности.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Марии Захаровой, приведенным в сообщении, такая ситуация прогнозировалась, медицинская система к ней готова. "Главное, что у нас есть возможность выявить болезнь у детей при первом же обращении к врачу. Тестирование всех, у кого есть симптомы ОРВИ, на Ямале проводится обязательно. Так мы можем, во-первых, сразу начать лечение ребенка, во-вторых, быстро купировать распространение инфекции в образовательных учреждениях", - рассказала она.

На Ямале наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ среди детей. По данным на 10 сентября, с начала учебного года зафиксировано 2 960 случаев ОРВИ среди дошкольников и школьников.

По данным пресс-службы, на 1 сентября 2020 года на Ямале 130 школ, 7 колледжей и техникумов, 168 детских садов, всего в регионе 119 400 учеников и воспитанников. Учебный год в школах ЯНАО начался очно. По принятым мерам эпидемиологической безопасности, потоки школьников разведены, изменилось расписание уроков и перемен, также за каждым учебным классом закреплено отдельное учебное помещение.