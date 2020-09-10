Therr Maitz и "Градусы" выступят на фестивале "Неделя семьи" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Группы Therr Maitz и "Градусы" выступят 12 сентября на фестивале "Неделя семьи", который проходит с 7 по 13 сентября в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в Фонде святой Екатерины, который является организатором мероприятия.

"Неделя семьи "Скрепа" приурочена к празднику русских святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября. Фестиваль уже в первый день собрал более 3 тыс. человек на своих площадках.

"В субботу 12 сентября <...> в 19:30 (17:30 мск) на главную сцену фестиваля выйдет популярная российская инди-группа Therr Maitz и ее бессменный лидер Антон Беляев. <...> Не обошлось без сюрпризов и в программе завершающего дня фестиваля. <...> В 19:00 (17:00 мск) состоится грандиозный концерт, где сначала выступит популярная группа "Градусы", играющая микс из поп, диско, поп-рока и R&B, а завершит его прославленная рок-семья - певица Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы запланировали на 12 сентября массовый семейный забег. "Любителям бега предстоит преодолеть дистанцию в 3 км от Плотинки до Октябрьской площади и обратно по набережной городского пруда. Все участники получат памятные медали. Кроме того, по регистрационным номерам будут разыграны ценные призы", - рассказали в фонде.

Therr Maitz в 2014 году была признана самым востребованным российским коллективом по версии ежегодной национальной премии "Событие года", лучшим исполнителем 2015 года в российском iTunes и Apple Music, лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards.

Ранее на фестивале уже выступил оркестр "B-A-C-H". Кроме того, организаторы также сообщали о планах проведения концерта Ольги Кормухиной и лидера группы "Парк Горького" Алексея Белова. Неделя Семьи проводится при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.