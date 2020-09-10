Подготовка к отопительному сезону завершится в Курганской области до 15 сентября

ТАСС, 10 сентября. Курганские власти планируют до 15 сентября подготовить к отопительному сезону все многоквартирные жилые дома, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"К 15 сентября все многоквартирные жилые дома в Курганской области должны быть готовы к отопительному сезону. <...> В соответствии с постановлением губернатора Курганской области подготовку жилищного фонда необходимо завершить до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным начальника Государственной жилищной инспекции области Владимира Чупахина, на 1 сентября жилищный фонд области был подготовлен к отопительному периоду на 84%. "По городу Кургану, где наибольшее количество многоквартирных жилых домов, готовность составляет 89%, во втором по величине городе нашего региона - Шадринске - готовность 75%", - уточнил он.

Государственная жилищная инспекция уже вынесла 268 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по подготовке к зиме в отношении управляющих организаций, ЖСК и ТСЖ, добавили в пресс-службе.