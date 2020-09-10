"Встреча выпускников КВН" пройдет Екатеринбурге в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют провести "Встречу выпускников КВН" в Екатеринбурге в ноябре. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение о проведении игры "Встреча выпускников КВН" в 2020 году в Екатеринбурге, но дата проведения мероприятия не уточнялась.

"О готовности всех организационных структур к проведению "Игры - Встречи выпускников КВН" в ноябре этого года было сказано на организационном комитете, который прошел сегодня под председательством заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местом проведения игры будет, как и в прошлом году, площадка конгресс-холла "Екатеринбург-Экспо". Однако пока неизвестно, какие команды примут участие.

Ранее "Встречи выпускников КВН" проходили в Сочи, но в прошлом году она впервые состоялась в "Екатеринбург-Экспо". В игре приняли участие команды "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края" и "ГородЪ ПятигорскЪ". В качестве судей выступили режиссер и телеведущий Юлий Гусман, певица Пелагея, гендиректор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и актер Михаил Галустян.