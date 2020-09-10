Режиссер Хант планирует провести премьеру фильма "Межсезонье" в Екатеринбурге в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Межсезонье" о проблемах подростков планируют презентовать в 2021 году в Екатеринбурге, где проходило большинство съемок, и на XIX международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Югре. Об этом ТАСС сообщил уроженец Ханты-Мансийска, режиссер картины Александр Хант.

"Фильм "Межсезонье", посвященный проблемам подростков, преимущественно снимался в Екатеринбурге, Свердловской области, несколько сцен в Ханты-Мансийском автономном округе. Поскольку нам оказали большую поддержку власти Екатеринбурга мы хотим именно в этом городе презентовать картину на одном из закрытых показов в городе. В ходе какого мероприятия - пока определяемся. Также ее планируем представить зрителю в том или ином формате на кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске", - сказал Хант.

По его словам, сейчас фильм находится на финальном этапе производства: завершается монтаж, впереди озвучка, цветокоррекция, работа с графикой. Трейлер фильма в открытый доступ планируется выложить в ноябре - декабре 2020 года. "Мы презентовали демоверсию трейлера на фестивале в Софии в текущем году. Скоро будем его показывать на фестивале в Кельне. Интерес к нашему фильму велик как в России, так и за границей. Наша задача - выйти на большие экраны в 2021 году", - отметил режиссер.

Он добавил, что лента была снята за счет средств их команды, также привлечь финансирование им помогла губернатор Югры Наталья Комарова, но сколько составил бюджет картины Хант не уточнил. "Фильм будет закончен и в 2021 году представлен на крупнейших площадках и в прокате. <...> Отмечу, что пандемия коронавируса не сказалась на работе над фильмом, когда началась пандемия мы уже приступили к монтажу", - уточнил Хант.

Как сообщает портал "Кинопоиск", фильм "Межсезонье" - история про двух подростков, парня и девушку, которые пытаются отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Чтобы оставаться вместе, они вынуждены бежать, скрываться, жить двойной жизнью. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда - в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Хант - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и оператор. Наиболее известен как автор фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Лауреат премии "Ника-2018" в номинации "Открытие года".