Евразийский саммит архитекторов пройдет осенью в Екатеринбурге в офлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Открытый евразийский саммит и фестиваль урбанистов, архитекторов и дизайнеров пройдет в Екатеринбурге в октябре в очном формате с онлайн-включением экспертов, в том числе иностранных. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС глава рабочей группы оргкомитета саммита "АрхЕвразия", директор международного конкурса "Евразийская премия" Галина Букова.

"Пандемия изменила наши планы, <…> и мы переформатируем саму деловую программу, делаем какие-то новые акценты в деловой программе. Участие будет у нас и живое, и, конечно, онлайн-включение экспертов", - сказала Букова. Саммит пройдет с 1 по 3 октября.

В этом году на конкурсе Eurasian prize было 22 номинации по трем направлениям: архитектура, градостроительство и дизайн. Самые высокие оценки получили работы, которые решали остросоциальные проблемы. "У нас, например, призером стал проект из Бангладеша, где совершенно катастрофическое место в городе с гниющими свалкам преобразовано в оазис зеленый, где местные жители теперь наслаждаются природой и проводят свободное время", - сказала Букова.

Уральский государственный архитектурно-художественный университет организует в рамках саммита несколько образовательных секций. Специалисты расскажут, как трансформировать образовательные учреждения и грамотно организовывать социальные пространства в условиях пандемии.

"Мы проводим несколько секций. Эти секции посвящены и трансформации образовательных учреждений, и историко-культурному наследию городов Урала, сохранению этого наследия, стратегии организации социальных пространств: как вернуться на улицы, в офисы, рестораны после пандемии", - сказал ректор УрГАХУ Александр Долгов.