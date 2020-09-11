Осужденный за попытку мошенничества челябинский экс-омбудсмен обжаловал приговор

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов, признанный судом виновным в покушении на мошенничество с бюджетными деньгами и осужденный условно, обжаловал приговор. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Центральный районный суд Челябинска 15 июня признал Севастьянова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и назначил ему наказание в виде заключения сроком на два года условно с испытательным сроком три года.

"В Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба Алексея Севастьянова. Дата заседания пока не назначена", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Севастьянов представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота, являясь участником конкурса на получение гранта в размере 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства. 20 февраля 2020 года стало известно, что Севастьянова задержали в московском аэропорту по делу о мошенничестве. Потерпевшей стороной было признано правительство Челябинской области.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области с 2010 года по 2015 год. После прекращения полномочий стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.