Суд не удовлетворил жалобу защиты по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на отказ признать бездействие следствия по делу Владимира Таушанкова, который погиб при оказании сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.

"Суд постановил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 31 июля 2020 года по жалобе заявителя адвоката Бушмакова оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения", - огласила судья.