Суд не удовлетворил жалобу защиты по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на отказ признать бездействие следствия по делу Владимира Таушанкова, который погиб при оказании сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.
"Суд постановил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 31 июля 2020 года по жалобе заявителя адвоката Бушмакова оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения", - огласила судья.
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В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.
По факту инцидента в магазине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины. Адвокат Алексей Бушмаков подал в суд заявление, в котором говорится о нарушениях следователя по делу Таушанкова, после чего защитник подал жалобу в суд на бездействие следователя, но Ленинский районный суд оставил ее без удовлетворения.