Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Салехарде

ТАСС, 11 сентября. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала проверки в отношении управляющей компании и администрации Салехарда, где накануне разрушилось свайное основание жилого дома, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой города вынесены решения о проведении проверок в отношении управляющей компании и администрации города Салехарда. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) управляющей компании по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, исполнению органом местного самоуправления полномочий по признанию дома аварийным и своевременному переселению граждан, а также оказанию мер материальной поддержки жильцам дома. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Следователи также организовали проверку. "В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) сотрудников управляющей организации, органов местного самоуправления. По результатам доследственной проверки будет принято основанное на законе решение", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

10 сентября произошло частичное разрушение свайного основания 18 квартирного дома № 13 по ул. Комбинатская. Дом 1984 года постройки, в нем проживают 43 человека, пострадавших нет. Жителей дома разместили в гостинице. По предварительным данным, уточнили в прокуратуре, дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавался.