Работникам кондитерского предприятия на Урале выплатили 5 млн рублей долга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 5 млн рублей задолженности по зарплате выплачено 31 работнику кондитерского предприятия-банкрота "ЭКМА-Конфи" после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в пятницу.

"Прокуратура Октябрьского района города Екатеринбурга проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности ООО "ЭКМА-Конфи". По состоянию на ноябрь 2018 года задолженность по заработной плате перед 31 работником предприятия составляла свыше 5 млн рублей. <…> В результате принятия мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками ООО "ЭКМА-конфи" в сентябре 2020 года погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприятие перестало работать с 2017 года, в сентября 2018 года оно было признано банкротом.