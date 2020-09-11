Режим повышенный готовности в Тюменской области продлили до 28 сентября

ТАСС, 11 сентября. Режим повышенной готовности в Тюменской области из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили на две недели, до 28 сентября, сообщает оперштаб региона в пятницу.

"Александр Моор (губернатор Тюменской области - прим. ТАСС) в ходе выступления на форуме "Слет успешных предпринимателей" сообщил о продлении еще на две недели режима повышенной готовности, введенного в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности ранее действовал до 14 сентября.

Вместе с тем в регионе открываются выставки, детские центры и развлекательные детские комнаты в ТРЦ.

По информации оперштаба на 10 сентября, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 8 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7 204 человека выздоровели.