Премьеру балета на музыку Леонида Десятникова перенесли в Екатеринбурге на февраль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьеру балета по произведениям советского и российского композитора Леонида Десятникова в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета перенесли с октября на февраль 2021 года в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС художественный руководитель театра Вячеслав Самодуров.

Ранее ТАСС сообщал, что музыкальные произведения Десятникова лягут в основу балета, мировая премьера которого должна была состояться 16 октября в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

"В феврале у нас состоится специальный и очень важный для нас проект - вечер балетов на музыку Леонида Десятникова, одного из самых интересных и успешных российских композиторов сегодня. Там будут задействованы четыре хореографа, которые будут использовать музыку Леонида Десятникова. Один спектакль поставлю я, также еще в нашей команде будет Андрей Кайдановский, Антон Пимонов и Максим Петров", - сказал Самодуров.

Пианист и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь сообщал ТАСС, что в проекте впервые получат хореографическое выражение Концертный вальс в честь Диккенса, музыка из кинофильма "Подмосковные вечера" и два фрагмента из музыки Десятникова к спектаклю "Живой труп" для фортепианного трио, а также Кантата для солистов камерного ансамбля мужского хора и фортепиано.

Проведение массовых мероприятий было запрещено в Свердловской области с 28 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. Позже в области разрешили и индивидуальное посещение музеев, работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений.

Леонид Десятников родился в Харькове, окончил Ленинградскую консерваторию, в 2009-2010 годах композитор работал музыкальным руководителем Большого театра. Является автором музыки к художественным фильмам "Закат", "Затерянный в Сибири", "Подмосковные вечера", "Серп и молот", "Москва", "Мишень" и многие другие.