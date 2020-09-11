Модернизация аэропорта в ямальском селе свяжет его с Новым Уренгоем и Тюменью

ТАСС, 11 сентября. Модернизация аэропорта в Красноселькупском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) свяжет его с Новым Уренгоем и Тюменью в 2021 году и откроет возможности для развития других направлений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"После завершения работ аэропорт сможет круглогодично принимать воздушные суда АН-74 и АН-148, АН-26, АН-32, СRJ-100/200, вертолеты МИ-8, МИ-26 и других моделей. Это позволит возобновить авиасообщение между Красноселькупом и Новым Уренгоем, а также Тюменью и откроет перспективы для развития других направлений", - говорится в сообщении.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, приведенным в сообщении, перед властями стоит задача построить для аэропорта компактный современный терминал. "Приступим к этому в ближайшее время. И надеемся, что в следующем году он начнет принимать самолеты", - сказал он.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в зимний период Красноселькупский район связывает с Новым Уренгоем зимняя автодорога, а также вертолетное сообщение. Расстояние между ними по автодорогам порядка 316 км. С закрытием зимника связь с другими населенными пунктами осуществляется только по воздуху.

Красноселькупский район расположен в юго-восточной части ЯНАО, его центр - село Красноселькуп. Район граничит на юге с Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем на востоке.