На подстанции в Челябинской области от удара током погиб подросток

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, после того как в помещении подстанции в Сосновском районе нашли тело 15-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой управления.

"Днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток вместе с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность объекта и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного режима его эксплуатации.