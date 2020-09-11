{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На подстанции в Челябинской области от удара током погиб подросток

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, после того как в помещении подстанции в Сосновском районе нашли тело 15-летнего подростка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой управления.

"Днем 10 сентября в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток вместе с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность объекта и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного режима его эксплуатации.

Теги
РоссияЧелябинская область
Свердловские власти поделятся на "Смартеке" практикой улучшения качества жизни населения
Губернатор Евгений Куйвашев зарегистрировался на платформе АСИ, предназначенной для обмена успешными проектами
Читать полностью