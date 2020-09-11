На Дне танкиста в Екатеринбурге впервые покажут "Армату"

"Танк Т-14 "Армата" будет представлен на площадке статического показа праздника, все желающие смогут сфотографироваться с перспективным образцом вооружения. Бронемашину для экспозиции предоставила Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", - сообщили в пресс-службе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Танк Т-14 "Армата" впервые будет показан на празднике "День танкиста на Урале", который пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

Также будут представлены исторические боевые машины - самоходный истребитель танков СУ-100, Т-44, ставшим последним советским серийным танком, произведенным во время войны. Кроме того, посетители смогут увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, а также танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.