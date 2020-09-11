В Свердловской области по одному классу более чем в 40 школах ушли на карантин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Классы более чем в 40 школах Свердловской области переведены на дистанционное обучение из-за подтвержденных случаев заражения коронавирусом, роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

"По причине подтвержденного случая коронавируса, а также роста заболеваемости гриппом и ОРВИ три школы в Свердловской области переведены на дистанционное обучение, более чем в 40 общеобразовательных учреждениях дистанционно обучается по одному классу. В процентном соотношении количество переведенных на дистант классов в регионе составляет менее 1%", - сказали в оперштабе.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным это требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен. Ранее заместитель губернатора области Павел Креков сообщал, что ученики в Свердловской области, которые прибыли из-за границы, но не прошли тестирование на коронавирус, не будут допускаться в школы с 7 сентября.

8 сентября Креков сообщил на брифинге, что случаи заражения коронавирусом выявлены в трех школах и более чем 20 классах. Учреждения и классы закрыты на карантин.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 26 660.