Для второй очереди Екатеринбургского зоопарка представят три площадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Три варианта площадки для второй очереди зоопарка Екатеринбурга должны быть представлены в течение полугода, сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Идет сейчас речь о поиске площадки для строительства второй очереди зоопарка, этим занимается Главархитектура администрации города. Задание программного совета было - в течение полугода предложить три варианта этой площадки. Эта работа ведется. При этом наша городская площадка востребована нашим населением, люди любят здесь гулять", - сказала она, уточнив, что площадку в центре города необходимо сохранить, "даже в качестве мемориала", так как через 10 лет екатеринбургскому зоопарку исполнится 100 лет.

Прилепина отметила, что к выбору площадки нужно подойти внимательно, так как требований к расположению территории, на которой можно содержать животных, очень много. Когда площадки будут представлены, будет организован прием для международных экспертов, чтобы они смогли оценить выбор той или иной территории, добавила директор.

Результаты реконструкции

Обновленное административное здание с кормокухней, гаражом и кафе для посетителей откроется в зоопарке до конца 2020 года. Ее провели в честь 90-летия зоопарка.

"До конца 2020 года будет происходить ввод в эксплуатацию после серьезной реконструкции административного здания "Литер-Б". Это означает, что зоопарк получит совершенно новую кормокухню - место, где готовится пища для животных. Там готовится порядка 300 рационов на самой кормокухне, и в целом 700 рационов по нашему утвержденному меню. В этом же здании будет расположен гараж зоопарка, у нас серьезный парк техники, и на радость горожанам откроется новое кафе на втором этаже, предполагаем, что тематика будет семейная, будут детские зоны", - сказала Прилепина, уточнив, реконструкция здания потребовала около 63 млн рублей.

По ее словам, сейчас городские власти выделили около 10 млн рублей на оборудование, что "позволит ввести в эксплуатацию все основные технологические процессы в этом здании". Реконструкция административного корпуса продолжается с 2017 года.

В теплые месяцы на крыше здания будут расположены летняя терраса кафе и парк бабочек. Парк бабочек должен был открыться весной-летом 2020 года, но из-за пандемии открытие переносится на май 2021 года, отметила Прилепина. Заместитель директора зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев добавил, что в парке будут представлены бабочки из семейства бражников.

Также к 90-летию зоопарка за время пандемии было разбито множество новых газонов, были заменены деревья, кустарники на всей территории, проведены ремонтные работы в вольерах животных. Прилепина добавила, что сейчас дорабатывается инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - монтируется уже вторая лифтовая кабина для одного из многоэтажных павильонов.

Директор отметила, что к юбилею будут выпущены книги о зоопарке тиражом в 550 штук. В них будет рассказано о природоохранной, научной-исследовательской и просветительской функциях зоопарка, также будет представлена историческая справка. Иллюстрациями станут фотографии животных зоопарка, посетителей и сотрудников.

В этом году зоопарку Екатеринбурга исполняется 90 лет, он был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в нем находятся более 1000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно учреждение посещает более полумиллиона посетителей.

Съезд Союза зоопарков в Екатеринбурге

Третий Всероссийский съезд Союза зоопарков и аквариумов России, который пройдет осенью в Екатеринбурге, соберет более 30 участников из разных субъектов страны. Три области, являющейся членами союза, уже отказались от участия в собрании из-за пандемии коронавируса.

"Третье собрание Союза зоопарков и аквариумов России [пройдет] в Екатеринбурге в рамках проведения юбилейных мероприятий (зоопарку Екатеринбурга исполняется 90 лет). Мы ждем зоопарки России, на сегодня три области заявили о своем неприезде, так как они закрыты для выезда в условиях пандемии. Заявлено более 30 городов уже", - сказала Прилепина, уточнив, что вынуждены были отказаться Ивановская, Тульская и Воронежская области.

Подать заявки на участие можно до 14 сентября. Члены Союза, которые не смогут приехать в Екатеринбург на съезд, будут задействованы в собрании дистанционно, а вся печатная продукция будет разослана.

По ее словам, сейчас также принимаются заявки на вступление в Союз зоопарков и аквариумов России. Так, уже зарегистрирована заявка екатеринбургского океанариума, который открылся в конце 2018 года и стал самым большим океанариум на Урале.

Союз зоопарков и аквариумов России (СоЗАР) был создан 30 июня 2017 года, его президентом стала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. В президиум организации вошли директора Екатеринбургского, Пермского, Ижевского, Нижегородского, Новосибирского зоопарков и Петербургского океанариума. На третьем Всероссийском съезде Союза представители зоопарков и аквариумов со всей страны подведут итоги проведенной за прошедший год работы и договорятся о стратегии дальнейших действий.