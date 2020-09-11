Количество "черных кредиторов" в Свердловской области в I полугодии снизилось в девять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Количество "черных кредиторов", предоставляющих услуги без соответствующего разрешения Банка России, в Свердловской области снизилось с 56 до шести за первое полугодие 2020 г., сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

"В первом полугодии 2019 г. года было выявлено 1 024 так называемых "черных кредитора", в первом полугодии 2020 г. - 386. Это в целом по России. Что касается Свердловской области, то цифры 56 и шесть, соответственно", - сказала она.

По словам Фурдуй, серьезное уменьшение связано с ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции, когда офисы микрофинансовых организаций были закрыты. Еще одной причиной снижения активности "черных кредиторов" является деятельность самого Банка России, у которого создан центр компетенций по выявлению и пресечению нелегальных видов деятельности, а также взаимодействие с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и правоохранительными органами.

При этом, как отметила Фурдуй, область "черного кредитования" ушла в интернет - появились новые проекты мошеннических действий по предоставлению кредитных услуг. Она пояснила, что главной опасностью предоставления кредитных услуг такими организациями является их неправовое поле деятельности. "Соответственно, нет контролирующих органов и защитить человека никто не может", - добавила она. Более того, поскольку деятельность нелегальных кредитных организаций не контролируется, ставки по кредитам у них могут быть значительно выше установленных законодательно, то же касается начисления штрафных санкций.

Еще одной опасностью получения кредита у "черных кредиторов" являются последствия невыплаты процентов, так как методы их воздействия могут доходить до угроз жизни и здоровью гражданина или его семьи.

Заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков добавил, что информация об организациях, работающих на рынке микрокредитования нелегально, распространяется в основном за счет рекламы. При этом законодательно реклама услуг о предоставлении потребительских займов организациями, не осуществляющими профессиональную деятельность в этой сфере, запрещена. В случае появления подобных объявлений Банк России обращается в УФАС, у которого есть полномочия по привлечению к административной ответственности как рекламодателей, так и в отдельных случаях рекламораспространителей. В основном, отметил он, подобная деятельность пресекается.