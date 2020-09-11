Югра планирует ввести с 2021 года новые субсидии для туризма из-за пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют с 2021 года ввести новые меры поддержки туристической отрасли из-за пандемии коронавируса. Среди них субсидии профильным компаниям региона на возмещение затрат выставок, ярмарок, конференций и транспортного обслуживания для экскурсий и путешествий по территории Югры, сообщил директор департамента промышленности Кирилл Зайцев.

"С 2021 года мы запускаем субсидию на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма - будем компенсировать до 80% затрат, но не более 3 млн рублей. Также вводим субсидии <…> на возмещение на транспортное обслуживание при организации экскурсий и путешествий по территории Югры и части затрат на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма", - сказал Зайцев в ходе прямого эфира с участием губернатора Югры "Креативные стартапы: проекты и идеи".

Он отметил, что в период пандемии власти региона для руководителей и персонала организаций туристской индустрии запустили обучающие мероприятия. Так, они могут повысить компетенции в ходе обучающих мероприятий от Российского государственного университета туризма и сервиса, а также центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры. Сейчас по данным программа обучаются около 80 человек.

В 2019 году в гостиницах Югры останавливались 618 тыс. туристов. По данным региональных властей, в 2020 году из-за пандемии коронавируса их число может сократиться в 2,5 раза примерно до 247 тыс. человек. Восстановление показателей до уровня 2019 года Югра ожидает в 2021-2023 годах. Для этого, в частности, в автономном округе планируется создать сбалансированные по цене, качеству и безопасности предложения, которые позволят путешествовать по региону круглый год. Приоритетными видами туризма в Югре определены деловой, событийный, охотничий и рыболовный, детский и молодежный, этнографический.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 11 сентября зарегистрировано 20 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 177 человек умерли, 19 587 пациентов выздоровел. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом. В регионе с 8 августа действует режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями. Югра находится на финальном этапе снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом.