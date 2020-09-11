Тюменский губернатор не считает необходимыми ограничения бизнеса при второй волне пандемии

ТАСС, 11 сентября. Губернатор Тюменской области Александр Моор не видит необходимости в тотальных ограничениях для бизнеса в случае второй волны пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу оперштаб региона.

"Александр Моор отметил, что не видит необходимости во введении тотальных ограничений для бизнеса в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

В оперштабе со ссылкой на слова губернатора отмечают, что у врачей есть большой опыт и понятные методики лечения при выявлении коронавирусной инфекции. "Создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты. Поэтому вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовывать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова", - сказал губернатор на VIII Всероссийском молодежном бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей - 2020".

Режим повышенной готовности в Тюменской области из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до 28 сентября. Вместе с тем в регионе открываются выставки, детские центры и развлекательные детские комнаты.

По информации оперштаба на 11 сентября, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 8 310 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 7 231 человек.