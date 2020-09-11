В классе гимназии ТюмГУ отменили карантин, введенный из-за коронавируса

ТАСС, 11 сентября. Двухнедельный карантин, объявленный в гимназии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) из-за коронавируса у ученицы 11 класса, отменен. Повторный тест диагноз у школьницы не подтвердил, сообщает оперштаб региона в пятницу.

"У девочки не подтвердился коронавирус. Все предпринятые меры считаем вполне обоснованными и соответствующими данной ситуации. Мы очень рады, что девочка здорова - повторное обследование не показало никаких заболеваний. Педагоги здоровы. 8 сентября мы получили предписание об отмене предыдущих действий. С 9 сентября гимназия работает в штатном режиме", - цитируют в оперштабе директора гимназии № 12 Сергея Дегтярева.

7 сентября сообщалось, что Роспотребнадзор выдал предписание о закрытии на карантин 11 "В" класса, так как у одной из учениц тест на коронавирус дал положительный результат. Остальные классы на два дня были переведены на дистанционное обучение.

По информации оперштаба на 11 сентября, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 8 310 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 7 231 человек.