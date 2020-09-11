Жильцов обрушившегося дома в Салехарде разместят в маневренном жилом фонде

ТАСС, 11 сентября. Жильцов частично обрушившегося в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) дома разместят в маневренном жилом фонде. В течение десяти дней они смогут жить в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Они сейчас находятся в гостинице, сразу после происшествия они были доставлены туда на автобусах. Сегодня с каждой семьей идет отработка в индивидуальном порядке. Их обеспечат питанием в течение трех дней, пока они находятся в гостинице, и в течение 10 дней они могут пребывать в ней. Потом им будет предоставлено жилье в маневренном фонде", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о 25 жильцах.

В пресс-службе добавили, что дом признан аварийным и отметили, что администрации предстоит большая работа по вывозу всего имущества, с чем жильцам помогут сотрудники МЧС. Транспорт для вывоза вещей будет предоставлен администрацией города и МЧС.

Ранее в пятницу сообщалось, что прокуратура округа по факту частичного обрушения начала проверки в отношении управляющей компании и администрации Салехарда.

10 сентября произошло частичное разрушение свайного основания 18-квартирного дома № 13 по ул. Комбинатская. Дом 1984 года постройки, пострадавших нет. Жителей дома разместили в гостинице. По предварительным данным, уточнили в прокуратуре, дом аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавался.