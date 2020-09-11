В оперном театре Екатеринбурга планируют отремонтировать административную часть здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета ("Урал. Опера. Балет") планирует провести капитальный ремонт сценическо-производственной части здания, проектную документацию для этого должны подготовить до конца 2021 года. В частности, планируется обновить оборудование сценического комплекса, которое капитально не ремонтировалось около 40 лет, сообщил ТАСС в пятницу директор театра Андрей Шишкин.

Здание театра является объектом культурного наследия РФ, оно было построено в 1912 году по проекту инженера Владимира Семенова. В 2016 году при поддержке Минкультуры РФ был разработан проект ремонта, реставрации и приспособления к современному использованию зрительской части здания театра, с 2017 года начались работы.

"На сегодняшний день остро встал вопрос о необходимости ремонта, реставрации, модернизации, приспособления к современному использованию и другой части - сценическо-производственной. На сцене необходимы современные штанкетные подъемы, люки-провалы, софиты, звуковая и видеосистемы, артистам необходимы современные, удобные репетиционные залы и гримуборные, цехам по изготовлению костюмов и здания театра декораций необходимы совсем иные площади, отличные от существующих, необходимо современное оборудование, нужны качественно иные условия труда, театру очень нужны склады для декораций. <...> Конечно же не стоит забывать, что здание театра - это объект культурного наследия РФ, которому уже более 100 лет, естественно, требуют внимания и его строительные конструкции. <...> И для того, чтобы отвечать современным потребностям зрителей и персонала тeaтра, теaтрального процесса, инженерного оснащения, мы решили начать подготовку к масштабному капитальному ремонту", - сказал он.

В частности, на оборудовании сценического комплекса капитальный ремонт и реставрационные работы не проходили с 1982 года. Сейчас театр объявил конкурс на определение проектной организации, которая до 2021 года разработает научно-проектную документацию по сохранению и приспособлению театра к современному использованию. Согласно данным сайта госзакупок, максимальная начальная цена контракта составляет 24,1 млн рублей.

В то же время, несмотря на действительную необходимость ремонта здания, угрозы персоналу и посетителям театра нет, подчеркнул Шишкин. "Мы регулярно проводим обследования здания, разработана система мониторинга, нас консультирует один из лучших профессорских составов города. И на основании множества данных мы можем утверждать, что хоть и имеются элементы, требующие внимания, ничего критического или аварийного, угрожающего зрителям или артистам, конечно же, нет. Все имеющиеся вопросы должны планомерно решаться", - пояснил он.