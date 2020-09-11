Педагогу школы в Тюменской области присвоили звание "Народный учитель России"

ТАСС, 11 сентября. Педагог физико-математической школы в Тюменской области Анатолий Кугаевский награжден званием "Народный учитель России". Он стал вторым в истории тюменским педагогом, удостоенным этого звания, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"Анатолий Анатольевич внес выдающийся вклад в развитие региональной системы образования. Под его руководством в областной физико-математической школе ведутся курсы математики, алгебры и геометрии на английском языке. <…> Отметим, что он стал вторым из тюменских педагогов, удостоенных столь почетного звания", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе также отметили, что воспитанники Кугаевского стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, абсолютными победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике и Международной олимпиады по геометрии имени Шарыгина.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил педагога с наградой в своем Instagram. "Вы преподаете математику - один из самых сложных и самых важных предметов. Вы известны творческим подходом к своему любимому делу. В результате ваши ученики получают качественные знания, которые помогают им в будущем получить востребованные профессии", - написал глава региона.