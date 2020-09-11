Синоптики прогнозируют на Урале теплую погоду, дожди и грозы в выходные

ТАСС, 11 сентября. Дожди пройдут в ряде регионов Уральского федерального округа 12-13 сентября. В Тюменской области в субботу ожидается гроза, во всех регионах округа сохранится теплая погода, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 12 сентября] облачно с прояснением, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, при прояснении до 3 градусов тепла. Днем - 15-20 градусов тепла. <…> Днем порывы ветра до 14 м/ с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 13 и 14 сентября температура днем составит 14-19 градусов тепла, в понедельник возможны дожди и сильные порывы ветра до 17 м/ с.

На сайте курганского гидрометцентра сообщается, что 12 сентября в области ожидается до 24 градусов с переменной облачностью и местами дождями, а 13 и 14 сентября - до 22 градусов. В воскресенье синоптики обещают в регионе переменную облачность преимущественно без осадков, а вот 14 сентября местами будет кратковременный дождь, ожидается облачная погода с прояснениями. По данным челябинского гидрометцентра, в регионе в субботу пройдут дожди, возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в регионе к понедельнику превысит 20 градусов.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 12-13 сентября прогнозируются небольшой дождь. Температура ночью 7-12 градусов, днем до 16-21 градуса. В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что в Тюменской области в субботу ожидается гроза с порывами ветра до 18 м/с, до понедельника в регионе сохранится теплая погода с дневной температурой 19-21 градус.

В Ямало-Ненецком автономном округе в субботу так же пройдут дожди, они сохранятся в регионе до начала следующей недели. К понедельнику на Ямале похолодает: ночные температуры опустятся с 8-13 градусов до 3-8, дневные - с 13-18 до 11-16.