Губернатор ХМАО вновь наделила Эдуарда Исакова полномочиями сенатора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) Наталья Комарова подписала постановление о наделении Эдуарда Исакова полномочиями члена Совета Федерации от ХМАО. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Исакова Эдуарда Владимировича", - говорится в сообщении.

Исаков является сенатором от Югры с сентября 2015 года. До этого был директором бюджетного учреждения ХМАО "Центр адаптивного спорта", депутатом думы автономного округа пятого созыва, президент Олимпийского совета Югры.

"Мы рассчитываем на ваши возможности и авторитет, которые Вы уже заслужили в высоких государственных федеральных органах власти. Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

Эдуард Исаков поблагодарил главу региона за доверие. "Это для меня большая честь. Готов и дальше служить на благо жителей Югры", - приводятся в сообщении его слова.

О выборах губернатора Югры

Дума ХМАО 13 сентября избрала на пост губернатора округа Комарову, за нее проголосовали 29 из 38 депутатов. На пост главы округа, помимо Комаровой ("Единая Россия"), по представлению президента РФ также претендовали председатель совета "Справедливой России" в ХМАО Михаил Сердюк и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев.

Прямые выборы губернатора Югры были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона сроком на пять лет избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их, в свою очередь, предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.