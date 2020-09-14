"ВСМПО-Ависма" зарегистрировала программу размещения облигаций на 40 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" зарегистрировала программу размещения облигаций серии 001Р на 40 млрд рублей, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации в понедельник.

"Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 40 000 000 000 (сорок миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Срок действия программы биржевых облигаций не ограничен.

Ранее со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщалось, что основной целью эмиссии является привлечение денежных средств на рефинансирование текущих кредитов, общехозяйственные цели, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности. Программа также предусматривает возможность размещения целевых выпусков на финансирование экологических и социальных проектов. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 10 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.