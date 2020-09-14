В Челябинской области за сутки выявили коронавирус у пяти детей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Медики в Челябинской области с начала сентября зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом детей школьного возраста, пять из которых зафиксированы за прошедшие сутки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"На утро 14 сентября всего в регионе подтверждено 15 455 случаев заражения коронавирусом, плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню. С 1 сентября нарастающим итогом в Челябинской области среди детей школьного возраста зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Пять - за последние сутки", - сказала собеседница агентства.

В областном Минздраве добавили, что из-за случаев заражения коронавирусом детей четыре класса закрыты по предписанию Роспотребнадзора.

Продолжают лечение 2 803 человека. Всего 12 186 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности, которые включают обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний. Вместе с тем разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий.