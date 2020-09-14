В Югре потушили все лесные пожары

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Два лесных пожара потушены в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 44 га. В настоящее время других лесных пожаров в регионе нет, сообщает в понедельник региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 14 сентября, на территории автономного округа действующих лесных пожаров нет", - говорится в сообщении.

По данным на сайте регионального ГУ МЧС, два лесных пожара ликвидированы в Кондинском и Ханты-Мансийском районе. Причиной одного из пожаров стали действия местного населения, а второго - гроза.