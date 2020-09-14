Дело о взятке в отношении экс-главы Челябинска Тефтелева начнут рассматривать 22 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска назначил на 22 сентября первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Первое заседание по делу Евгения Тефтелева назначено на 16:00 (14:00 мск) 22 сентября", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, с сентября 2015 года по апрель 2019-го обвиняемый, занимая должность главы Челябинска, а затем заместителя губернатора Челябинской области, совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 млн рублей. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.

В отношении второго соучастника расследование продолжается.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.