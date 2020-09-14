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Единый день голосования - 2020

"Единая Россия" набрала 44,57% на выборах в Курганскую облдуму

Обработано 100% протоколов

ТАСС, 14 сентября. Партия "Единая Россия" получила 44,57% голосов на выборах в Курганскую областную думу по итогам подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

Второе и третье места занимают КПРФ с 19,05% и ЛДПР с 14,46% соответственно. Далее идут "Справедливая Россия" с 10,54% и Партия пенсионеров - 8,27%.

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В Курганской области выбирали 34 депутатов: половину из них - по одномандатным округам и другую половину - по региональным партийным спискам. Чтобы пройти в областную думу по спискам, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В 2015 году на выборах в шестой созыв регионального парламента "Единая Россия" набрала 56,74% голосов, ЛДПР - 13,63%, КПРФ - 13,22%, "Справедливая Россия" - 10,93%, "Родина" и "Патриоты России" - 1,41% и 1,4% соответственно. В результате единороссы получили 28 мандатов, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по два.

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РоссияКурганская областьЕдиный день голосования - 2020
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