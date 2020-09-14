Для въезжающих в Новоуральск отменили замер температуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома ТВЭЛ, Новоуральск, Свердловская область) отменил замер температуры при въезде в Новоуральск ввиду стабилизации обстановки по распространению коронавирусной инфекции на комбинате и в городе. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор комбината Александр Белоусов в видеообращении на официальной странице предприятия во "Вконтакте".

"Решение (о введении термометрии - прим. ТАСС) было принято в период наивысшей напряженности в городе по COVID, это была как дополнительная опция. Чуть более месяца мы мониторили [ситуацию], эффективность выявления жителей города с возможно повышенной температурой была низкой по разным причинам. Если к нам в город приезжает около 20 тыс. человек, то с повышенной температурой выявлено порядка 10 человек. <...> Мы приняли решение отменить термометрию", - сказал он.

В июле на предприятии была зафиксирована вспышка коронавируса, были заражены более 100 сотрудников.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.